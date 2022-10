FOSSACESIA, VIA CANAPARO A VILLA SCORCIOSA: COMUNE LANCIANO COMPLETERA’ LAVORI ASFALTATURA

FOSSACESIA – C’è anche via Canaparo, zona Bardascilli, a Villa Scorciosa contrada di Fossacesia, nel piano di interventi predisposto dal Comune di Lanciano per l’asfaltatura di strade di propria competenza.

È quanto emerso nel corso di un incontro tra i sindaci di Lanciano e Fossacesia, Filippo Paolini e Enrico Di Giuseppantonio, e l’assessore Paolo Bomba.

Un notizia che è stata accolta con soddisfazione dal sindaco Di Giuseppantonio, e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani: “Sulla parte di strada di nostra pertinenza eravamo già intervenuti con la sistemazione del manto stradale. Ora anche l’Amministrazione Comunale di Lanciano, che ringraziamo vivamente, eseguirà finalmente interventi sull’altro tratto di strada che appartiene a quel comune, mettendo in sicurezza l’intera via”, sottolineano.

“L’Amministrazione Comunale di Fossacesia negli anni passati aveva ratificato, con una delibera della Giunta, i termini dell’accordo con il Comune di Lanciano per definire l’annosa problematica relativa alla manutenzione di via Canaparo, in località Bardascilli . La strada fa da confine tra i due Comuni. Si tratta di un percorso di notevole importanza perché consente il collegamento diretto della Frazione Villa Scorciosa con Lanciano. Inoltre, è transitata quotidianamente da molti mezzi, anche di servizio, diretti alla Casa Circondariale di Villa Stanazzo. L’accordo prevede, inoltre, la suddivisione delle competenze manutentive su due tratti di via Canaparo, di pari lunghezza e di proprietà dei due Comuni”.