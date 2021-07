FOSSACESIA,UN’APP PER ACCEDERE AL PORTALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

FOSSACESIA – Un’app raggiungibile con tutti i dispositivi fissi e mobili e che permette di navigare sul portale family.fossacesia.org per accedere al portale del Settore Servizi Sociali del Comune di Fossacesia. E’ questa la novità studiata per offrire una serie di informazioni e servizi per i cittadini. L’app è costituita da una parte descrittiva nella quale è possibile conoscere quali sono le prestazioni che il Settore offre agli utenti, quali il Segretariato sociale o lo Sportello Lavoro, con quest’ultima che diventerà una sorta di bacheca per conoscere le offerte, le richieste e la loro tipologia. Potrà essere attivata la voce notifiche, in modo che l’utente possa riceve in tempo reale le nuove opportunità lavorative.

Inoltre, il cittadino potrà anche prenotare un appuntamento ed essere ricevuto presso l’Ufficio dei Servizi Sociali nel giorno e nell’ora indicata. Si potrà comunicare online con un operatore per risolvere problematiche e ricevere delucidazioni su quesiti. Stessa procedura per accedere ad altri tipi di servizi, quali quelli che rientrano nel progetto una “Passeggiata per Tutti”, altra novità dell’estate 2021, dedicata a persone con difficoltà motorie e per chi le accompagna nella vita quotidiana.

Si potrà infatti prenotare l’utilizzo di una bici duetto, messa a disposizione da quest’anno dall’Amministrazione Comunale e concepita per assicurare mobilità, comodità e divertimento per quanti intendono al meglio immergersi nella natura e tra le bellezze della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Oltre alla bici duo, sarà possibile avere informazioni sui servizi offerti nella Spiaggia per Tutti, l’area attrezzata per le persone con menomazioni o disabilità per prenotare, ad esempio, una sedia job.

“Abbiamo voluto sfruttare al meglio le nuove tecnologie e fare in modo che anche i cittadini di Fossacesia vengano messi nella condizione di poter accedere più facilmente ad alcune prestazioni senza dover essere costretti a spostamenti, a file negli uffici, a dover correre dietro le lancette dell’orologio per poter raggiungere gli Uffici comunali – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Sarà una novità che sicuramente incontrerà il favore di tanti, soprattutto di quelle persone più bisognose, che potranno così ricevere in tempo le risposte alle loro domande”. “Questo servizio è nato per semplificare le procedure e allo stesso tempo abbattere i problemi di comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante -. Tutto ciò che mettiamo a disposizione dei cittadini si sposa bene per le misure che si devono applicare per l’emergenza Covid. L’auspicio è che con il tempo tutto ciò diventi una pratica quotidiana anche per altre tipologie di servizi”.