FOSSO GRANDE, D’INCECCO (LEGA): “PROMESSA MANTENUTA, LAVORI AL VIA PROSSIMA SETTIMANA”

PESCARA – “I lavori per la messa in sicurezza del Fosso Grande partiranno la prossima settimana grazie e ad un emendamento, a mia firma, presentato a gennaio 2020 con cui si sono stanziati 60mila euro da parte della Regione Abruzzo, e a un accordo di programma tra i comuni di Pescara e di Spoltore per la futura manutenzione. Il comune di Spoltore ha messo a disposizione 20mila euro”.

Così in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Salvini Premier, a margine della conferenza stampa presso la sala consiliare del Comune di Spoltore per la presentazione degli imminenti lavori di manutenzione di Fosso Grande.

“Con questo intervento ordinario si provvederà a pulire e a rimuovere la vegetazione nella zona che ha maggiori necessità ovvero lì dove le case sono costruite a ridosso del canale,ricordo che Fosso Grande è un canale d’acqua di 7 km che parte da Colle Morgetta, tra Montesilvano e Spoltore, e si innesca nel fiume Pescara all’altezza di via del Circuito a Pescara. Abbiamo mantenuto un impegno preso con i cittadini”.

