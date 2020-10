FOSSO GRANDE PESCARA: D’INCECCO, “DA PETTINARI ANALISI POLITICA CONFUSA”

PESCARA – “L’analisi sulla manutenzione di Fosso Grande fatta dal vice presidente Domenico Pettinari è confusa ed è frutto del poco studio”.

Lo dichiara in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, che replica alle accuse di Pettinari.

“Il pentastellato con stelle spuntate siede in Consiglio regionale e dovrebbe essere a conoscenza che l’importo di 60mila per i lavori di manutenzione riguardanti Pescara proviene da fondi di derivazione regionale, frutto di un emendamento da me presentato lo scorso anno; trattasi di un intervento ordinario, in questo momento necessario, che avrà inizio a breve”, prosegue il capogruppo.

“Si aggiunga poi il piano di manutenzione più strutturale, per 800mila euro, che il Comune vuol condurre in porto avendo partecipato a un bando del ‘Programma di messa in sicurezza degli edifici e del territorio’ gestito dal Ministero dell’Interno. L’intervento rientra nel Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020-2022, come deliberato dalla Giunta comunale”.

“Permetterà di realizzare le opere minime indispensabili, ma di fondamentale importanza, con particolare riferimento alla parte terminale di Fosso Grande, in prossimità del tratto intubato. Ciò consentirà per il futuro una gestione di Fosso Grande insieme al Comune di Spoltore e, quanto prima, anche con il Comune di Montesilvano”.

“Caro Pettinari, l’opposizione va fatta con la verità vera, non quella travisata perché le bugie hanno le gambe corte”, conclude D’Incecco.

