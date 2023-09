FOTOGRAFIA: ANTONIO ODDI PREMIATO DALL’ANFFAS A CELANO PER IL PROGETTO “MISS SORRIDI CON NOI”

AVEZZANO – Riconoscimento non solo al talento di fotografo e ideatore di manifestazioni di successo quello che, ieri mattina, l’Anffas (Associazione nazionale famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) ha assegnato al fotoreporter abruzzese Antonio Oddi.

Con una cerimonia sobria ma toccante – si legge in un comunicato – al Centro Peter Pan di Celano (L’Aquila), Oddi è stato premiato dalla presidente della Anfass di Avezzano (L’Aquila), Domenica Di Salvatore, per il lodevole progetto “Miss Sorridi Con Noi 2023” di cui è testimonial da qualche settimana, l’incoronazione si è svolta proprio a Celano oche settimane or sono, la bellissima Alessandra Agostinone di Avezzano.

A Oddi, infatti, l’Anffas ha voluto riconoscere il merito di aver saputo organizzare un evento originale e particolare che riesce a mettere insieme la bellezza, e in qualche modo la leggerezza, con l’impego sociale, la solidarietà e la vicinanza a chi non è stato fortunato come ni.

Una impresa non facile, quindi, ma che il fotoreporter marsicano ha saputo invece coniugare al meglio e con risultati visibili e concreti.

La Miss 2023 Agostinone, infatti, già qualche giorno dopo la sua incoronazione, ha trascorso una intera mattinata con gli ospiti della casa famiglia “Dopo di Noi” di Tagliacozzo (L’Aquila), riuscendo a far puntare i riflettori su situazioni che meriterebbero più attenzione e, al contempo, su strutture e persone che svolgono una attività a dir poco lodevole e meritevole di tutta la nostra gratitudine.