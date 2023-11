FOTOGRAFIA, “LA DOMENICA FINALMENTE” DI IACOPO PASQUI: PROIEZIONE A PESCARA

PESCARA – “E allora mi accorgo che continuo a fotografare incessantemente le stesse cose, per anni; sempre le stesse identiche cose che fanno parte del mio mondo, o del mondo che vorrei? O del mondo dal quale scapperei? O del primo mondo, quello conosciuto durante le prime fasi di consapevolezza? Alla fine credo che la domenica sia uno stato d’animo”.

Così il fotografo Iacopo Pasqui di cui domenica 12 novembre alle 18 a Pescara, nello spazio di zerozerosullivellodelmare in via Marrucini 19-23, sarà proiettato un racconto video-fotografico dal titolo “La domenica finalmente”, che raccoglie una serie di fotografie presenti in diversi racconti: “della miopia”, “la donna della domenica”, “del giorno”, “ad un tratto il deserto”, “la passeggiata”, “l’occhio magico”, “Il Castello”, “La domenica specialmente”, “Le domeniche del Novecento”, “La domenica altrove”, “Per fortuna ero al mare, dove i giorni non contano”, “di giorni vuoti e fragili come conchiglie”, “Se solo tu sapessi cosa pensano i miei occhi” ed altri ancora.

“Ciò che accomuna questi racconti – si legge in una nota – non è tanto il fulcro narrativo su cui ruotano e si articolano le singole fotografie, quanto il fine ultimo per cui sono prodotti. Pensati e realizzati nei momenti transitori, nei giorni del riposo, dello svago, della liberazione, dell’allentamento delle tensioni, del pensiero, della poesia, dello straniamento dal reale, dell’irreale, nella ricerca di una memoria primordiale, di una visione semplice, minima, indefinita, della percezione e della sensazione”.

“Sentimenti altalenanti si alternano in queste visioni ed in questi momenti di liberazione, gioia, meraviglia, tristezza, solitudine, candore, stupore, malumore, nostalgia per qualcosa che non sarà più ma che vivrà per sempre nella fotografia, in quell’istante di infinito presente. Come a voler dire: ‘la domenica porto a spasso gli occhi’, finalmente! C’è chi porta a spasso il cane e chi gli occhi. Nel corso del nostro tempo si sedimentano in noi le esperienze, le visioni, immagini di altre immagini, decine di migliaia di momenti, sentimenti, sensazioni ed entrano a far parte di noi, contribuiscono alla nostra formazione; alla domenica, però, è come se tutta questa esperienza si annullasse, come se svanisse per sempre nella quiete del giorno di festa”.

“Nell’occasione saranno esposte anche alcune fotografie di Iacopo Pasqui presenti nella proiezione. Iacopo Pasqui (Firenze 1984) fotografo, il suo lavoro esplora il rapporto tra uomo-natura-paesaggio e dinamiche sociali. Ha pubblicato e collaborato con l’Enciclopedia Treccani, Gai, Einaudi, L’Espresso, C41 Magazine, Frankfurter Allgemeine Quarterly, Zeit Magazine, Volkskrant rivista. Premio ‘Giovane Fotografia Italiana #07’, Fototefstiwal Lodz (2021). Vive in Italia e lavora dove c’è bisogno di lui”.