FOTOTRAPPOLA RIPRENDE DUE ORSI: PNALM, “FORSE SONO I CUCCIOLI DELL’ORSA AMARENA”

L’AQUILA – “Immagini riprese da una fototrappola messa dai guardiaparco della Marsica, in autunno. Tutto lascia pensare che potrebbero essere i due orsi, figli (entrambi maschi) di Amarena, anche se il condizionale è d’obbligo”.

Lo scrive sui social il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

“Come abbiamo raccontato anche in altre occasioni i due orsi oggi non sono più cuccioli né orsetti, ma due giovani che da gennaio si avviano a diventare due sub adulti di orso bruno marsicano. In questo momento, non hanno marche, né radiocollari e quindi sono simili a tanti altri orsi (fratelli) della loro stessa età che ugualmente possono rincontrarsi e poi di nuovo separarsi come avviene in questo periodo della loro vita. Potrebbero essere loro, ma ce lo confermerà solo la genetica. Appena arriveranno i risultati li comunicheremo”.

“Intanto – prosegue la nota del Pnalm – la meraviglia di queste immagini, al di là se gli orsi siano conosciuti o no, deve accompagnarci nel 2025 verso una maggiore consapevolezza del complesso mondo degli orsi marsicani e più in generale della Natura evitando, quanto più possibile, scorciatoie e falsi miti. L’Istituto dell’Enciclopedia Italiano Treccani ha scelto per il 2024 la parola: rispetto. Una parola piena di significati, a volte abusata, ma forse, mai applicata veramente, perché il rispetto è concreto, non è astratto, si applica, non si enuncia, si tocca, non si percepisce. Il rispetto per la Natura è l’impegno concreto che mettiamo nella vita di tutti i giorni, per fare la differenza. Il rispetto è farsi tante domande e non fermarsi alle risposte più ovvie, il rispetto è ‘guardare’ alla scienza anche quando sembra variegata e contraddittoria, sempre in evoluzione e dubbiosa per definizione”.

Nel 2025 “proseguiremo con rinnovato impegno gli sforzi di tutela, ma avremo molto da fare e molto da raccontarvi con la stima genetica di popolazione. Alla fine, avremo dei numeri e dei nuovi dati che ci permetteranno di rivedere, se necessario, azioni oggi consolidate e adottarne di nuove, se opportuno. A tutti voi che ci seguite, senza pregiudizi, nell’augurarvi un ottimo inizio vogliamo promettervi che: lavoreremo con tenacia e determinazione affinché possiate ‘navigare’ con noi in questo universo di complessità e meraviglia che è la Natura”.