FOTOVOLTAICO NEL BORGO DI PACENTRO: VIA LIBERA DAL TAR L’AQUILA

PACENTRO – Il Tar dell’Aquila ha dato ragione a tre famiglie di Pacentro (L’Aquila) alle quali era stata negata l’autorizzazione ad installare un impianto fotovoltaico sui tetti delle loro abitazioni, nell’ambito dei lavori del superbonus 110%: il diniego era arrivato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio secondo la quale gli impianti, 60 pannelli in tutto, avrebbero compromesso i valori del paesaggio naturale e rurale di Pacentro, uno dei borghi più belli d’Italia.

Un pronunciamento che era arrivato nonostante gli accorgimenti adottati dalle famiglie in questione che avevano presentato un progetto poco impattante, i pannelli riflettenti e i colori compatibili con il paesaggio. Nulla da fare. Da qui il ricorso al Tar che ha dato ragione ai ricorrenti.

“Le fonti rinnovabili – scrivono i giudici amministrativi – difendono l’ambiente e l’ecosistema. Per vietarle non bastano i vincoli paesaggistici. Le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti. Non solo: gli impianti fotovoltaici non sono più percepiti come fattore di disturbo visivo ma come un’evoluzione dello stile di costruzione”.