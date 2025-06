FRANCAVILLA: TAGLIO DEL NASTRO PER LA NUOVA SEDE DI CONFARTIGIANATO CHIETI-L’AQUILA

FRANCAVILLA AL MARE – “Spazi moderni, funzionali e accoglienti, progettati per migliorare l’esperienza di cittadini, famiglie e imprese e rafforzare il presidio territoriale in un’area strategica”.

Così, in una nota, Confartigianato Chieti L’Aquila che ha inaugurato la nuova sede di Francavilla al mare, in via Cesare De Titta, 9.

Ieri il taglio del nastro, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Daniele D’Amario, dell’assessore comunale Cristina Rapino, di Amato Bontempo, socio fondatore dell’associazione, del presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Chieti L’Aquila, Matteo Pantalone, del direttore generale dell’associazione, Daniele Giangiulli, e del presidente, Camillo Saraullo.

L’associazione è già presente da tempo a Francavilla, con la sede di piazza Sirena. Ora il trasferimento, in un’ottica di potenziamento dei servizi offerti all’utenza. Nei nuovi locali, infatti, verrà erogata un’ampia gamma di servizi di assistenza e di consulenza, tra cui patronato, Caaf, Sportello Energia e Sportello Finanza Agevolata con ConfidiSystema!. Con questo nuovo spazio, Confartigianato conferma il proprio impegno in favore della prossimità, dell’innovazione dei servizi e del supporto quotidiano a imprese, cittadini e famiglie.

“L’apertura della nuova sede di Francavilla al Mare – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, Camillo Saraullo – è un passo concreto nel nostro percorso di crescita e radicamento sul territorio. Vogliamo essere sempre più vicini alle persone e alle imprese, offrendo servizi qualificati e accessibili. Un’associazione moderna deve saper ascoltare i bisogni, intercettare i cambiamenti e dare risposte rapide ed efficaci. Con questa sede, rinnoviamo la nostra volontà di essere un punto di riferimento per imprese, famiglie e cittadini”.