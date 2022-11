FRANA AD ISCHIA: MORTA DONNA 31ENNE, 10 I DISPERSI. SALVA FAMIGLIA CON NEONATO, RICERCHE SENZA SOSTA

ISCHIA – E’ di una vittima e una decina di dispersi, il bilancio provvisorio della frana che nella notte scorsa ha devastato Ischia e in particolare il comune di Casamicciola. Almeno tredici gli edifici crollati o danneggiati e molte le persone rimaste bloccate nelle abitazioni, senza corrente elettrica, o negli hotel. Circa 130 gli sfollati, alcuni sistemati al palazzetto dello sport, altri negli alberghi.

Smentita dal ministro Mattea Piantedosi, la notizia diffusa ieri dal collega di governo Matteo Salvini, secondo il quale i morti accertati sarebbero stati 8.

La vittima è una giovane di 31 anni originaria di Lacco Ameno le cui generalità però non sono state rese ancora note ufficialmente.

Una famiglia con un neonato, data in un primo momento per dispersa, è stata ritrovata: sono tutti salvi.

Il fiume di fango e detriti ha colpito Casamicciola intorno alle 5 di ieri. Ingentissimi i danni. La frana è venuta giù dal monte Epomeo, alle spalle della frazione dell’isola, così come avvenuto nel novembre del 2009, e ha trascinato massi e detriti che hanno causato il crollo di almeno 10 edifici. Sono circa 30 i nuclei familiari isolati, in totale 100 persone che devono essere ancora raggiunte e che sono senza acqua e luce. La strada che porta alle loro abitazioni è attualmente impraticabile per il fango.

Le zone in cui è più visibile la forza con cui la frana ha colpito sono il porto di Casamicciola e piazza Bagni: la valanga di fango ha cancellato la vegetazione, gli alberi sono venuti giù come birilli lasciando nudi i fianchi del monte. Sul lungomare sono ammassate almeno una decina di vetture e due bus turistici che la forza della frana ha trascinato giù. Alcune macchine sono finite in acqua, altre sono sommerse dal fango. Anche il mare al porto ha cambiato colore: è diventato marrone a causa di quel fiume di fango sceso dalla montagna. Non va meglio nella zona alta, quella già ferita dal terremoto del 2017. I bob cat vanno avanti e indietro per rimuovere i detriti

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi alle 11.00 a Palazzo Chigi, per la dichiarazione dello stato di emergenza.

Le ricerche proseguono senza sosta. I gruppi di volontari stanno battendo la zona collinare del comune isolano palmo a palmo. Questa notte la zona è illuminata con i gruppi elettrogeni.

”Ci sono famiglie che non vogliono allontanarsi dalle proprie case – ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba – forse per paura di andare via, ma noi abbiamo la necessità che lascino le abitazioni e, speriamo, per il minor tempo possibile”, ha aggiunto.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il sindaco della Città metropolitana di Napoli per esprimere la propria vicinanza alle popolazioni colpite dalla frana, per esprimere riconoscenza per l’opera dei soccorritori e per sincerarsi sull’andamento dei soccorsi. Manfredi ha ringraziato il Capo dello Stato per essere sempre vicino alla città e alla sua comunità.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ha espresso il suo sostegno e la sua solidarietà dopo i drammatici eventi sull’isola di Ischia. Lo riferiscono fonti dell’Eliseo.