FRANA INVADE CARREGGIATA SULLA SP 12 TRA CANSANO E CAMPO DI GIOVE, RALLENTAMENTI E DEVIAZIONI

CANSANO – Crolla il costone roccioso sulla strada provinciale 12 che collega Cansano a Campo di Giove (L’Aquila).

La frana ha investito il manto stradale, di conseguenza il traffico ha subito rallentamenti e deviazioni.

“Stiamo facendo quanto in nostro potere per risolvere quanto prima il disagio: siamo in contatto con la Provincia dell’Aquila, cui compete il tratto stradale in questione, al fine di ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza”, fa sapere il sindaco di Cansano, Luca Malvestuto.