ROMA – È Giovanni Legnini il Commissario straordinario per la Protezione civile ad Ischia.

È stato nominato dal Dipartimento che fa capo al ministro Nello Musumeci, d’intesa – come vuole la legge – con la Regione Campania.

Legnini è in atto Commissario per la ricostruzione post terremoto ad Ischia nonché commissario per la ricostruzione del centro Italia.

“Un Commissario già dotato di struttura tecnica, per l’incarico in atto ricoperto, ci è apparsa la scelta più pertinente dal punto di vista tecnico e logistico. Da domani dovrà mettersi al lavoro per affrontare, d’intesa con il nostro Dipartimento nazionale, gli adempimenti che la legge gli affida”, le parole del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

”Già domani saranno individuati gli interventi di messa in sicurezza urgenti per le aree colpite e poi il piano per andare oltre. La messa in sicurezza del territorio e la soddisfazione del diritto dei cittadini ad avere una casa costituiscono i due grandi temi che abbiamo di fronte e che affronteremo con il Governo nei prossimi giorni, anche con interventi normativi dedicati, perché non possiamo ripercorrere la via del post-sisma, cioè collocare le persone in attesa indeterminata”, ha detto Legnini a margine del punto stampa in Prefettura al termine del Ccs.

Legnini ha aggiunto che ”il percorso di ricostruzione post-sisma e le necessarie attività di messa in sicurezza del territorio e di ricostruzione post-frana saranno necessariamente unificate. Anzi proprio questa sfortunata coincidenza ci consentirà di fare scelte ancora più urgenti, meditate e approfondite per garantire sicurezza e diritti dei cittadini”.