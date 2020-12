L’AQUILA – A causa di una frana che si è staccata tra Pescasseroli e Villetta Barrea, è stato istituito temporaneamente il senso unico alternato sulla strada statale 83 “Marsicana” al km 56,200 in località Civitella Alfedena (L’Aquila).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

