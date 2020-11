FRANCAVILLA: 11 NUOVI CONTAGI E 4 GUARITI, POSITIVI A QUOTA 153

FRANCAVILLA – Ammonta a 11 i nuovi contagi, a fronte di 4 guarigioni, il bilancio covid registrato a Francavilla nel fine settimana appena trascorso.

Lo ha comunicato il primo cittadino, Antonio Luciani, sui social.

In base all’ultimo aggiornamento, sono 153 i casi accertati, tra cui si contano 107 attualmente attivi, 46 guariti e 69 persone messe in quarantena. Tra gli attivi, 101 soggetti sono in isolamento domiciliare e altri 6 in ospedale.

La fascia di età più colpita è quella compresa tra i 31 e i 50 anni, che conta ben 38 contagiati, mentre quella che va da zero ai 18 anni ne vede 13. Proprio con riferimento a quest’ultima, c’è da dire che nonostante il numero degli infettati, non si registrano problemi nelle scuole cittadine.

