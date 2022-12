FRANCAVILLA AL MARE – Una donna di 58 anni di Francavilla al Mare (Chieti) è stata trovata senza vita questa mattina in una sorta di canneto che si trova a circa 300 metri dalla sua abitazione, in una zona agricola non lontana dal casello di Francavilla dell’autostrada A14.

Era stato il marito ieri pomeriggio a denunciare il suo allontanamento ai Carabinieri e da quel momento erano iniziate le ricerche.

Secondo i primi riscontri, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.

Suo posto si sono recati il sostituto procuratore della repubblica di Chieti Giuseppe Falasca e il medico legale, insieme alla Scientifica dei Carabinieri. Con tutta probabilità sarà eseguita l’autopsia.