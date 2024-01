FRANCAVILLA: ADDIO A GIULIA, MORTA A 27 ANNI DOPO UNA MALATTIA

FRANCAVILLA AL MARE – Lutto a Francavilla al Mare (Chieti) per la prematura scomparsa di Giulia Bianca Lauria, morta a soli 27 anni, stroncata da una malattia soperta qualche anno fa.

Diplomata all’istituto Nostra Signora di Pescara, da un anno, ricorda Il Centro, Giulia si era iscritta all’Accademia del Lusso di Roma, proprio per coltivare una delle sue grandi passioni. Le piaceva dipingere, come ricordano gli amici e il suo fidanzato Alessandro, ha sempre avuto una passione per l’arte, una grande vena artistica ed estetica e dipingeva quadri con la tecnica dell’astrattismo contemporaneo. Aveva tenuto varie mostre dove ha esposto le sue opere, tra cui una al MuMi di Francavilla a luglio 2022 e l”ultima, lo scorso maggio a Pescara, nella galleria d’arte Spazio Bianco.

Un’altra delle sue passioni era il tennis, da giocare, ma anche da guardare, tanto da raggiungere sia Roma per assistere agli Interazionali, sia a Torino per vedere le Atp Finals.

Estroversa, solare come viene descritta da chi l’ha conosciuta e adesso la ricorda, Giulia aveva un’altra grande passione, quella per gli animali: Jack e Lea erano e sono i suoi amati cani, che ha voluto accanto fino all’ultimo.

Lascia la mamma Titti Bianco, il papà Sebi e la zia Valeria Bianco, titolari del circolo La Campagna, le sorelle Martina e Nicole.

I funerali sono in programma per questo pomeriggio nella chiesa di Santa Liberata con inizio alle 15.