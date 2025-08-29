FRANCAVILLA AL MARE: ASSEGNATO AL CELEBRE BATTERISTA TULLIO DE PISCOPO IL PREMIO “MUMI”

FRANCAVILLA AL MARE -Domenica 31 agosto alle ore 22, all’Arena del Cenacolo a Francavilla al Mare (Chieti), torna il “Premio MuMi”, presieduto sin dalla sua fondazione dal compositore e regista Davide Cavuti. L’evento fa parte del cartellone della rassegna “Al Cenacolo – Francavilla e l’estate di Michetti”, in omaggio alla storia e alla cultura della città di Francavilla al Mare e del famoso “Cenacolo” di Francesco Paolo Michetti che a fine Ottocento animava la cultura italiana, ed è organizzata dall’amministrazione comunale di Francavilla al Mare guidata dalla sindaca Luisa Russo e dall’assessorato alla cultura di Cristina Rapino.

Nel corso della serata, il celebre batterista Tullio De Piscopo ritirerà il “Premio MuMi” per la sua straordinaria carriera al termine del suo concerto “I colori della musica”, dove porterà in scena la forza trascinante della sua carriera, intrecciando ritmo, emozione e virtuosismo.

Fondato nel 2004 dal maestro Cavuti, il “Premio MuMi” ha omaggiato, nel corso delle sue edizioni, personaggi del mondo del cinema e del teatro come Riccardo Scamarcio, Ambra Angiolini, Michele Placido, Marco Bocci, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Giorgio Albertazzi, Eleonora Giorgi, Paola Gassman, Paola Quattrini, Anna Mazzamauro, Arnoldo Foà, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Vanessa Gravina, Pino Ammendola, Edoardo Siravo, Debora Caprioglio, scrittori come Dacia Maraini e Remo Rapino, e numerose associazioni che operano nel sociale quali l’Arda, Il Cireneo, Unicef, Fidas Donatori sangue, AIL, Unicef e molte altre ancora. La kermesse è realizzata in collaborazione con il «Centro Studi Nazionale Alessandro Cicognini», la “Biblioteca Chiarini” del “Centro Sperimentale di Cinematografia”; collaborano all’evento l’“Associazione Orizzonte”, presieduta da Michela Mattoscio, che realizza il premio con l’ausilio dei ragazzi dell’associazione stessa e “Le Franche Villanesi”, associazione presieduta da Maria Rosaria Sisto.

«La collaborazione tra il “Premio MuMi” giunto alla sua ventiduesima edizione e la rassegna “Francavilla e l’estate di Michetti” si rinnova per rendere omaggio ai due grandi figli di Francavilla al Mare, Francesco Paolo Michetti e Alessandro Cicognini, che hanno fatto la storia della pittura e della musica a livello internazionale. In questa edizione, omaggeremo il maestro Tullio De Piscopo, già insignito alcuni di anni fa del “Premio Internazionale Cicognini” per la sua carriera. Ringrazio tutti i collaboratori della manifestazione per il loro prezioso contributo, i componenti della commissione e i premiati e gli ospiti del mondo della cultura che interverranno», ha dichiarato il maestro Davide Cavuti.

Nel 2023, De Piscopo aveva ricevuto a Francavilla al Mare il prestigioso “Premio Internazionale Cicognini” insieme al celebre compositore francese Michel Portal. Percorrendo i momenti più significativi del suo repertorio, il batterista e cantante napoletano fonde jazz, pop, funk e sonorità partenopee in un viaggio musicale che celebra la sua inesauribile energia artistica. L’ingresso all’evento è libero.