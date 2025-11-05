FRANCAVILLA AL MARE: CENTRATO AL SUPERENALOTTO UN CINQUE CON UNA VINCITA DI 36MILA EURO

ROMA – Il SuperEnalotto sorride all’Abruzzo. Nell’estrazione di martedì 4 novembre, come riporta Agipronews, centrato un”5″ da 36.733,58 euro a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, presso la Tabaccheria Zappacosta in viale Alcione, 53. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 6 novembre, sale a 73,9 milioni di euro.
