FRANCAVILLA AL MARE: GIOVANNI ANGELUCCI CONFERMATO SEGRETARIO CITTADINO DELLA LEGA

FRANCAVILLA –Proseguono i congressi della Lega in provincia di Chieti per designare i vertici locali del partito. In rappresentanza della circoscrizione di Francavilla al Mare i rappresentanti locali hanno indicato nuovamente l’avvocato Giovanni Angelucci, attuale consigliere comunale francavillese, come segretario cittadino.

“Sono davvero onorato di ricoprire un ruolo così delicato ed importante, soprattutto nella zona costiera che è in forte espansione, motivo per cui non dobbiamo perdere l’occasione di rendere maggiormente attrattivo il nostro territorio al mondo produttivo”. Cosi il segretario cittadino francavillese, Giovanni Angelucci, designato dai rappresentanti dei comuni di Canosa Sannita, Ortona, Crecchio, Tollo, Arielli, Miglianico, Poggiofiorito, Orsogna, Giuliano Teatino, Filetto.

Oltre la scelta del segretario cittadino i delegati hanno rinnovato anche il direttivo: Pierfrancesco Sgrò, Vitale Bellomo, Danilo Ventura e Anna Rita Guarracino.

“Saranno molti gli incontri sul territorio per radicare maggiormente il partito e definire una proposta programmatica, che va dalla tutela dell’ambiente ad una specifica attenzione al tema di presidi di giustizia e sicurezza, da fornire ai vertici regionali e del Governo nazionale tramite l’importante incarico del nostro segretario regionale, Luigi D’Eramo, come Sottosegretario di Stato al ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare”, conclude Angelucci