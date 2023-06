FRANCAVILLA AL MARE: “SQUILIBRI”, GRANDI NOMI AL FESTIVAL NARRAZIONI, SABINA GUZZANTI TRA GLI OSPITI

FRANCAVILLA AL MARE – Un frizzante appuntamento con Sabina Guzzanti, un intenso appuntamento con Simona Baldelli, un attento pubblico di fronte alle parole di Bruno Luverà: sono solo alcuni dei nomi che hanno caratterizzato la serata inaugurale di “SquiLibri – Festival delle Narrazioni” di Francavilla al Mare (Chieti) che ha visto salire sul palco anche i finalisti del Premio Strega.

A fare gli onori di casa – si legge in un comunicato – il sindaco, Luisa Russo, e l’assessore comunale alla Cultura Cristina Rapino, che, in collaborazione con la Scuola Macondo di Pescara, hanno reso possibile il Festival per la seconda edizione. Presente anche l’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario.

Rosella Postorino, “Mi limitavo ad amare te”(Feltrinelli); Ada D’Adamo, “Come d’aria”, rappresentata proprio da Loretta Santini, Direttrice editoriale Elliot; Maria Grazia Calandrone, “Dove non mi hai portata”(Einaudi); Andrea Canobbio, “La traversata notturna”(La nave di Teseo); Romana Petri, “Rubare la notte”(Mondadori), questi i finalisti del Premio Strega: “Per noi è un onore ospitare, per la seconda volta, a Francavilla al Mare l’unica data abruzzese del tour dei finalisti del Premio Strega – spiega Peppe Millanta, Direttore artistico di SquiLibri – ma non solo: anche tutti gli altri ospiti, testimoni, ognuno con la propria sensibilità di quegli ‘squilibri’ che sono alla base della filosofia del Festival; auguro una buona fortuna ai finalisti del prestigioso Premio. Un bacio speciale va ad Ada D’Adamo”.

“SquiLibri cresce: raddoppia gli ospiti, la presenza delle case editrici e crea un movimento inaspettato nel mondo della lettura e delle narrazioni, ne siamo orgogliosi soprattutto perché Francavilla vanta eventi non di semplice intrattenimento ma di spessore. Sono tre giorni importanti per tutti noi, ed un pensiero va ad Ada D’Adamo di Ortona ,scomparsa da poco, finalista dello Strega e vincitrice dello Strega Ragazzi che ha portato in alto il nome dell’Abruzzo”. – commenta il sindaco Luisa Russo.

“Quest’anno abbiamo coinvolto le scuole a partire dal mese di settembre; i nostri ragazzi del Liceo Scientifico sono stati chiamati come giurati al Premio Strega Ragazzi, c’è un grande lavoro dietro ed è bello vedere anche questa risposta di pubblico, perché riempire le piazze con la cultura d’estate non è scontato” – interviene l’Assessore alla Cultura Cristina Rapino.

Questo il programma di domenica, ultimo giorno di festival: per “Storie in giro” alle ore 19.00 un viaggio alla scoperta di “Francavilla com’era” a cura di Fonderie Ars con il patrocinio di Touring Club Italiano.

Presso i Monumenti ai Caduti: alle ore 18.00 Barbara Giuliani con Gino Russo alle percussioni presenta “Bianca”; alle ore 19.00 Fabio Barone presenta Roberto Biondi in “Il canto dell’Aquila. Versi e melodie post sisma”; alle ore 20.00 Luca Pompei presenta Kristine Maria Rapino con “Fichi di Marzo” e le letture di Tiziana Tarantelli. Alle ore 21.00 ci sarà il podcast “Orsa Minore” con Francesca Camillo D’Amico e Daniela D’Amico, modera Giulia Pace in collaborazione con Salviamo l’orso. Alle ore 22.00 Bruno Arpaia con “Ma tu chi sei”, modera Giovanna Frastalli. Alle ore 23.00 “E ricomincia il canto – omaggio a Lucio Dalla” con La compagnia della polvere.

A Largo Modesto della Porta: alle ore 18.30 ci sarà Luigi Malerba con “Avventure”, modera Alberto Gaffi; alle 19.30 “La breve vita di Lukas Santana” di Elvira Dones, modera Fiorenza Pianaccio. A piazza della Stazione alle 20.30 c’è l’appuntamento con “Il Patto” di Sigfrido Ranucci modera Ezio Cerasi in collaborazione con Angelozzi Comunicazione, in collaborazione con Rebus Mundi festival; alle 21.30 Enrico Galiano presenta “Geografia di un dolore perfetto”.

Tra i partner: il Festival di Francavilla “Filosofia a Mare”, il Touring Club di Pescara, l’Alphaville, Salviamo l’Orso – Associazione per la conservazione dell’Orso Bruno Marsicano.

