FRANCAVILLA AL MARE,DOMANI COLAPESCE E DIMARTINO IN CONCERTO ALL’ARENA DEL MARE DEL PORTO TURISITICO

FRANCAVILLA AL MARE – Colapesce e Dimartino saranno in concerto domani, sabato 21 agosto alle 21:30, all’Arena del Mare del Porto Turistico di Francavilla al Mare.

Il concerto è organizzato dalla Stefano Francioni Produzioni in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare e andrà a chiudere l’edizione 2021 del Terrasound.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com: primo settore 32,20 – secondo settore 26,45 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 19, al botteghino presente in loco.

Lo avevano dichiarato già durante la settimana del Festival: “Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo”. Così, il duo rivelazione di Sanremo 2021, dopo lo straordinario successo del loro ultimo album I mortali² (42 Records/Numero Uno) e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio Musica leggerissima (già certificata Doppio Disco di Platino) è in tour quest’estate con una serie di concerti nelle più importanti arene estive e nei festival. I due cantautori siciliani presentano uno show potente e sorprendente in cui suonano live sia i brani che compongono I Mortali che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco ci sono Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

Info: 3285984897

www.facebook.com/terrasoundfest/

www.instagram.com/terrasound_fest/