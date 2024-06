FRANCAVILLA: AL VIA “SQUILIBRI” , TUTTO PRONTO PER LA TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL

FRANCAVILLA – Manca poco per l’avvio del Festival SquiLibri che tornerà ad animare il cuore di Francavilla al Mare (Chieti) per il terzo anno consecutivo: dal 21 al 23 giugno sarà ampio lo spazio dedicato alla cultura in varie forme, ai grandi nomi della letteratura, alla Fiera del Libro dell’Editoria indipendente oltre che ad un ritrovo di confronto sociale di grande spessore, insieme all’immancabile appuntamento con lo Strega Tour che quest’anno vede in finale anche l’abruzzese Donatella Di Pietrantonio.

“Sono felice che si dia sostegno ad iniziative che promuovono il libro e la lettura, quale strumento di arricchimento, educazione e conoscenza. L’obiettivo che ci poniamo come amministrazione è far crescere la manifestazione sempre di più e confermare Francavilla come punto di riferimento per la lettura e la narrativa. Mi sento di ringraziare il direttore artistico Peppe Millanta e tutti coloro che si adoperano per una tre giorni ricca di incontri con grandi nomi e importanti appuntamenti” – sottolinea il Sindaco del Comune di Francavilla al Mare (Ch), Luisa Russo, che ha immediatamente accolto l’iniziativa sin dalla prima edizione insieme all’Assessore alla Cultura, Cristina Rapino.

“Sarà una edizione piena di novità. Innanzitutto torniamo in piazza Sirena, con il suo suggestivo pontile. Ci sarà sempre la nostra amata fiera del libro, quest’anno allargata, con espositori e case editrici provenienti da tutta Italia. E poi passeggiate letterarie, laboratori di scrittura, itinerari del gusto. E poi gli ospiti, con i quali cerchiamo di raccontare appunto gli “squilibri” di questo tempo presente, attraverso alcune delle voci più interessanti del panorama Nazionale”- anticipa il Direttore artistico del festival Peppe Millanta.

Si entra in modalità “Festival” già a partire da giovedì 20 giugno con “Aspettando SquiLibri” ed i seguenti appuntamenti presso il Foyer del Sirena: “Chi era Francesco Paolo Michetti. Interpretazione critico-estetica e grafologica” con Massimo Pamio e Monica Ferri alle ore 16.00; alle ore 17.00 con Giovanni Mancinone e “Mostri. Quando non c’è più l’amore”; alle ore 18.00 con Giulio Natali “Sotto il diluvio” ed eccezionalmente presso il Lido Cortesito alle ore 19.00 Antonella Pulcinella e Luca Pompei con “La vita mi deve ancora un sogno. Storia di Billy”.

Questo invece è il programma per venerdì 21 giugno, prima giornata di Festival: – ore 17:30 “Evento Speciale” presso il Foyer dell’Auditorium Sirena: Andrea Magno e “La forma del desiderio” con Cristina Mosca e letture di Arianna Caporuscio; -ore 18:00 “Incipit” – Lato nord Sirena: Vito Di Battista e “Il buon uso della distanza” con Paola Caporale e letture di Stefano Di Caprio, a cura di Associazione Amélie; – ore 18:30 “Storie Ritrovate” presso il Foyer dell’Auditorium Sirena di Anna Cherubini (sorella del cantante Lorenzo Cherubini, Jovanotti) e “Diventeremo amiche” con Luca Prosperi; – ore 19:00 “Aperitivo Letterario” – Lato nord Sirena: Federico Bonadonna “Sulle corde del tempo – Una storia degli Inti-Illimani” con Paolo Primavera e musiche di Denis Di Donato; – ore 19:00 Fiera del libro: Walter Lazzarin, “Scrittore per strada”; – ore 19:30 “Voci” presso il Foyer dell’Auditorium Sirena: Giulia Ciarapica “Come se non fossimo stati” con Maura Chiulli; – ore 20:00 “Libri al Tramonto” sul Pontile: Ludovico Tersigni“Ci vediamo oltre l’orizzonte” con Alessandra Relmi; – ore 20:30 “Incontri d’autore” a Piazza Sirena: Stefania Andreoli “Io, tu, l’amore” con Alessandra Di Giacinto, in collaborazione con ASIPP – Associazione per lo Studio e l’Intervento della Psicoterapia Psicoanalitica; – ore 21:30 “Incontri d’autore” a Piazza Sirena: incontro con gli autori finalisti del Premio Strega con Giulia Ciarapica e Peppe Millanta; – ore 22:00 Pontile: Walter Lazzarin “Storiacce sparse sul sentiero storico”; – ore 23:30 “Libridine” sul Pontile: Dario Sansone “Santo sud” con Paolo Tocco.

Dalle 19 alle 24.00, inoltre, è prevista animazione per i bambini con letture dedicate ed attività per piccoli lettori, in un’area dedicata grazie ad Anastasia Animazione. Si ricorda che per accedere ad alcuni appuntamenti è necessario prenotare il proprio posto (gratuito) su www.billetto.it pertanto si consiglia di consultare il programma completo sul sito www.squilibrifestival.it.