FRANCAVILLA: ANNUNCIA SUICIDIO AL FIGLIO, 62ENNE SALVATO DAI CARABINIERI

FRANCAVILLA AL MARE – Il figlio, in Lombardia, avvisa i carabinieri in Abruzzo e questi salvano un uomo intenzionato a togliersi vita.

Un ragazzo di Milano, ieri sera, ha contattato la stazione carabinieri di Francavilla al Mare (Chieti) per segnalare, preoccupato, che il proprio padre, residente in quel centro, durante una conversazione telefonica, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita e poi si era reso irraggiungibile.

I militari hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, di 62 anni. Ma prima un carabiniere ha contattato telefonicamente l’uomo per calmarlo ed intrattenerlo.

Grazie a questa conversazione, è stato evitato che l’uomo si uccidesse.

La pattuglia, una volta arrivata a casa, è riuscita a farsi aprire la porta, notando che era già stata predisposta una corda su una trave. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, l’uomo è stato trasportato in ospedale tramite personale del 118 per prestargli le cure del caso.