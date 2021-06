FRANCAVILLA: ANTONELLO VENDITTI, SAMUELE BERSANI, CARL BRAVE. CALENDARIO E NOMI DELL’ESTATE 2021

FRANCAVILLA AL MARE – Grandi protagonisti per l’estate di Francavilla al Mare, pronta ad ospitare volti noti e importanti artisti del panorama nazionale.

Da Antonello Venditti, un atteso ed apprezzato ritorno in città, a Samuele Bersani, Gigi D’Alessio, Carl Brave, Willie Peyote, Colapesce e Di Martino, tanti i nomi che accompagneranno le serate dell’estate 2021, la seconda dell’emergenza covid.

Presentato il calendario degli eventi con numerosi appuntamenti e una nuova location per i grandi eventi: il nuovo porto turistico che a giorni verrà inaugurato e all’interno del quale sorgerà l’Arena del mare.

Si parte il 3 agosto con il “Blubar festival”, per poi passare all'”Italia Pop Festival”, dal 10 al 14 agosto, fino al “Terrasound Festival”, dal 19 al 21 agosto. Queste le cornici tematiche all’interno delle quali si animeranno i grandi eventi.

IL PROGRAMMA

BLUBAR FESTIVAL

– 3 agosto Jethro Tull,

-4 agosto libri in musica

-5 agosto Osanna, Tullio De Piscopo,

-6 agosto Joe Bastianich, Sara Jane Morris,

-7 agosto We can be heroes, Stef Burns League

-8 agosto Quartetto Meraviglia e Samuele Bersani.

ITALIA POP FESTIVAL

– 10 agosto Gigi D’Alessio

– 12 Fabrizio Moro

– 14 Antonello Venditti

TERRASOUND FESTIVAL

-19 agosto Carl Brave

-20 agosto Willie Peyote

-21 agosto Colapesce&Di Martino

AL CENACOLO

-3 settembre Rosàlia De Souza Quintet

-4 settembre Marco Bocci in “Lo Zingaro”

-5 settembre Orchestra Adriana Lecouvreur diretta dal M° Ernani Catena