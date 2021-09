FRANCAVILLA, “DISCOTECA ALL’APERTO” SENZA AUTORIZZAZIONI: CHIUSO STABILIMENTO BALNEARE

FRANCAVILLA AL MARE – Il gestore di uno stabilimento balneare di Francavilla al Mare (Chieti), “nonostante le normative anti Covid 19, senza le previste autorizzazioni e con pregiudizio per la sicurezza e l’ordine pubblico, ha organizzato una vera e propria discoteca all’aperto, dove i clienti ballavano senza rispettare la distanza di sicurezza e senza la prevista mascherina”.

Ieri sera Carabinieri, si legge in una nota, lo hanno denunciato a piede libero per “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone nonché per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento”, segnalandolo anche all’autorità amministrativa, con la conseguente chiusura di giorni cinque dello stabilimento.

Ulteriori controlli da parte dei Carabinieri sono stati eseguiti per tutta la notte ma non ci sono state altre sanzioni.

(Foto di repertorio)