FRANCAVILLA, DOPO 25 ANNI CHIUDE IL “SIREN’S CORNER”: L’ANNUNCIO DEL SINDACO

FRANCAVILLA AL MARE – Dopo 25 anni di attività chiude lo storico locale “Siren’s Corner” di Francavilla al Mare.

Ad annunciarlo il sindaco Antonio Luciani: “Passeggiando per la Sirena, lato sud, almeno quando si poteva farlo senza il timore di essere troppi, eravamo abituati a vederle. Le vetrine del Siren’s Corner accese e dentro un bel viavai di persone. Sedute ai tavoli, anche solo per una birra, ma spesso per mangiare qualcosa di buono, per cantare o vedere una partita. Intere generazioni, per 25 anni, hanno trascorso al Siren’s almeno una serata in compagnia. Quelle vetrine non saranno più accese”.

“Il Siren’s, della storica famiglia Rapino, sta chiudendo. È un lavoro faticoso quello del ristoratore, in questa fase più che mai ma direi sempre. Lavori quando gli altri festeggiano, non conosci riposi, devi dare sempre il meglio ed impiegare anche tutto il tuo tempo libero per un locale di quelle dimensioni. E così, dopo 25 anni, decidi di compiere una scelta di vita, di dedicarti ad altre attività. La famiglia Rapino ha anche provato a cederla l’attività, ma non è riuscita a farlo poiché il proprietario del locale, a contratto in scadenza, non ha concesso il rinnovo. E quindi il Siren’s ci saluta, non senza tristezza per tutti noi. Ci salutano le sue panche e gli arredamenti di legno – conclude il primo cittadino -, la birra tedesca e tutte le chiacchiere e le risate che quelle mura al fianco del Palazzo Sirena hanno ascoltato per questi lunghi 25 anni”.

