FRANCAVILLA: FURTO IN NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE, SPARITI GENERATORI, MOTOSEGA E SOFFIATORE

FRANCAVILLA AL MARE – Un furto è stato commesso nella sede della Protezione Civile di Francavilla al Mare, non ancora inaugurata, in contrada Valle Anzuca.

I volontari ieri sera si sono accorti che una serranda del magazzino era stata forzata. Sul posto si è recato il sindaco Luisa Russo con i volontari, con il coordinatore Maurizio Basile e l’assessore alla Protezione Civile Wiliams Marinelli e si sta facendo l’inventario di ciò che manca: i ladri hanno sicuramente portato via due generatori, un soffiatore, una motosega.

“I carabinieri sono stati sul posto, la zona è sorvegliata dalle forze dell’ordine, che ringrazio. Oggi sporgerò regolare denuncia – dice il sindaco Russo. Un gesto vile e per quel che pare ‘mirato’, ai danni di un gruppo che lavora per la comunità senza mai risparmiarsi. È previsto un sistema di video sorveglianza e allarme, la sede è infatti in corso di allestimento, la inaugureremo tra qualche settimana. I ladri sono venuti a trovarci prima, ma noi siamo più forti”.