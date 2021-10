FRANCAVILLA: IN GIUNTA CON RUSSO TRE DONNE SU CINQUE ASSESSORI

FRANCAVILLA AL MARE, – Ufficializzata questa mattina a Francavilla al Mare la Giunta di centrosinistra di Luisa Russo.

Il neo sindaco ha infatti nominato i nuovi cinque assessori. Compreso il primo cittadino sono quattro le donne in Giunta. Questi gli assessori con le rispettive deleghe: Wiliams Marinelli (Lista Antonio Luciani) vice sindaco, Lavori Pubblici, Protezione Civile, Contrade, Sport, Viabilità e Trasporto Pubblico; Leila Di Giulio (Antonio Luciani) Politiche Sociali, Istruzione, Polizia Locale, Pubblica Sicurezza e Rapporti con le Istituzioni; Valeria Spacca (Alleanza Democratica) Ambiente, Transizione Ecologica, Agricoltura, Rapporti con la Asl e con le Associazioni; Cristina Rapino (Pd) Turismo, Cultura Politiche Giovanili, Transizione Digitale, Pari Opportunità e Diritti Civili; Domenico Iorio (Insieme Siamo Francavilla ) Bilancio e Programmazione, Società di Servizi, Patrimonio, Statuto e Regolamenti.

Al sindaco Luisa Russo sono rimaste le deleghe di Urbanistica, Demanio, Politiche Comunitarie, Porto e Grandi Opere, Contenzioso, Personale, Commercio e Suap, Grandi Eventi.

A Francesca Buttàri (la più votata con 485 preferenze) dovrebbe andare la presidenza del Consiglio Comunale.

“Come avevo detto in campagna elettorale abbiamo cercato di comporre una squadra all’altezza pescando le competenze che c’erano nei vari gruppi che mi hanno sostenuto. In una settimana siamo riusciti a far quadrare il cerchio. Abbiano una Giunta rosa con cui lanciamo un segnale di novità alla città ma sono contenta di questa scelta che è venuta da se con le competenze che ho trovate in loro. Tra le novità ci sarà l’assessore alle Contrade perché vogliamo avere un occhio sul centro e le periferie”.