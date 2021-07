FRANCAVILLA, INCIDENTE TRA AUTO E BICI: GRAVE ANZIANO

FRANCAVILLA AL MARE – Un 80enne residente a Pratola Peligna (L’Aquila) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un incidente tra un’automobile e una bicicletta avvenuto nel centro di Francavilla al Mare (Chieti).

Stando alle prime informazioni, l’uomo, in sella alla sua bici, avrebbe percorso contromano via delle Nereidi, strada a senso unico, e nell’immettersi su viale Alcione sarebbe stato travolto da un’automobile che viaggiava in direzione Sud.

Subito soccorso, l’anziano è stato trasportato all’ospedale di Pescara: ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale di Francavilla al Mare.