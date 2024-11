FRANCAVILLA: MAESTRA TRAVOLTA E UCCISA MENTRE ATTRAVERSA LE STRISCE PEDONALI

FRANCAVILLA – Un’insegnante di 61 anni, Stefania Frontini, è morta ieri sera a Francavilla (Chieti) dopo essere stata investita da un Suv mentre stava attraversando viale D’Annunzio sulle strisce pedonali. La donna è stata sbalzata sul cofano di un’altra macchina parcheggiata nelle immediate vicinanze. Inutili i soccorsi del 118 data la gravità delle lesioni. Le indagini per omicidio stradale sono svolte dai carabinieri. Una tragedia che ha destato sconforto nella cittadina rivierasca dove la vittima, anche per via del suo lavoro, era molto conosciuta.