FRANCAVILLA: PADOVANO (SIB), “TORNA BALNEABILE TRATTO DI LITORALE DOPO INTERVENTI DI COMUNE E ARTA”

FRANCAVILLA AL MARE – E’ tornato balneabile il tratto di litorale di Francavilla al Mare (Chieti) compreso tra le concessioni demaniali Sabbia d’Oro e Punta dell’Est. L’Arta e il Comune hanno messo in atto, con celerità e meticolosità, tutte le procedure tecniche per risolvere al più presto il problema”.

Ad annunciarlo è il presidente del Sib, il Sindacato balneatori Confcommercio Abruzzo e presidente Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, che plaude “all’intervento dei professionisti dell’Arta, che hanno attivato un intervento d’urgenza per consentire di nuovo la balneazione nel tratto di mare in questione”. Il divieto temporaneo di balneazione a Francavilla al Mare era scattato il 3 luglio scorso, dopo i prelievi l’Arta che aveva riscontrato “una presenza di contaminazione fecale da Escherichia Coli e da Enterococchi intestinali oltre i limiti di legge”.

“I parametri microbiologici sono rientrati nella norma”, ha spiegato Padovano, “consentendo al sindaco di Francavilla, Luisa Russo, di revocare il divieto di balneazione. La celerità con cui è stato risolto il problema dimostra che, quando gli enti pubblici lavorano in sinergia, si raggiungono importanti risultati. L’amministrazione comunale, con il sindaco e il vice sindaco, Williams Marinelli, si è subito attivata, come anche il direttore generale dell’Arta, Maurizio Dionisio, per riportare la situazione alla normalità, considerando che siamo nel pieno della stagione estiva. L’attività di controllo delle acque, da parte dell’Arta che ha effettuato nuovi prelievi e trasmesso subito i dati, ha permesso la revoca del divieto di balneazione a Francavilla, che anche quest’anno ha ottenuto la bandiera blu. In futuro attiveremo tutte le misure necessarie preventive, di concerto con gli enti locali”, ha concluso Padovano, “per fare in modo che non si verifichino questi inconvenienti, a tutela dei servizi e dell’immagine della Costa abruzzese”.