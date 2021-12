FRANCESCO MENNA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI, GLI AUGURI DI MICHELE FINA

CHIETI – “Come era naturale attendersi, è arrivata la conferma ufficiale dell’elezione di Francesco Menna a Presidente della Provincia di Chieti”.

Lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese. Per Fina “di fronte alla grande affermazione del Pd, del centrosinistra e delle forze civiche a poco è servita l’ennesima brutta figura della destra, aggrappata a un inutile ricorso e incapace di cogliere l’ampiezza e la portata politica della vittoria di Menna. Rinnoviamo l’augurio di un buon lavoro al nuovo Presidente della Provincia, finalmente nel pieno esercizio delle sue funzioni, e a tutto il consiglio provinciale neoeletto. Dopo la bella stagione dell’amministrazione provinciale Pupillo, le sfide che attendono la Provincia di Chieti, non ultime quelle collegate all’attuazione dei progetti del PNRR, sono ancora una volta in buone mani”.