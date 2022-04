FRANCIA, EXIT POLL: MACRON RIELETTO ALL’ELISEO CON IL 58.2 PER CENTO DEI VOTI

PARIGI – Emmanuel Macron è stato rieletto all’Eliseo con il 58,2% dei voti, secondo un exit poll della tv pubblica France 2. Marine Le Pen è al 41,8%. Il tasso di astensione è il più alto dal 1969, tra il 27,8 e il 29,8%.

A 44 anni è il 9/o presidente della Quinta Repubblica, il primo rieletto dopo Jacques Chirac, che nel 2002 sconfisse al ballottaggio il padre di Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National.

I suoi predecessori, Nicolas Sarkozy e Francois Hollande, non riuscirono a ottenere un secondo mandato.

“Congratulazioni calorose caro Emmanuel Macron. In questo periodo turbolento, abbiamo bisogno di un’Europa solida e di una Francia totalmente impegnata per un’Unione Europea più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia altri 5 anni”, scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.