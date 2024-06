FRANCOBOLLO DEDICATO AL FASCISTA FOSCHI: MARINELLI (PD), “L’ULTIMA VERGOGNA DEL GOVERNO MELONI”

PESCARA -“E’ vergognoso che il Ministero delle imprese e del made in Italy celebri con l’emissione di un francobollo i 140 anni dalla nascita del fascista Italo Foschi, con la scusa dell’essere stato il fondatore dell’a.s. Roma. Ed è singolare che la responsabile del settore filatelia del dicastero sia la sottosegretaria aquilana Fausta Bergamotto, abruzzese come Foschi (che era di Corropoli nel teramano”. Lo afferma Daniele Marinelli segretario regionale del Pd.

“Foschi ha un curriculum da specchiato fascista: seguace del gerarca Roberto Farinacci (che lo volle come federale di Roma); capo della squadraccia che devastò la casa dell’ex premier Francesco Saverio Nitti e le redazioni di vari giornali; annoverato tra i responsabili della persecuzione degli ebrei in Veneto e soprattutto ammiratore dell’assassino di Giacomo Matteotti, Amerigo Dumini, da lui definito “un eroe, degno di tutta la nostra ammirazione”. Il merito sportivo non può cancellare le malefatte di Foschi, che fu persino cacciato dal Partito nazionale fascista per “eccesso di squadrismo” (e poi reintegrato). Chi ha fatto della violenza il proprio metodo di confronto politico non merita francobolli commemorativi ma solo l’oblio della storia. Storia che evidentemente questo governo non conosce o, peggio, finge di non conoscere”-