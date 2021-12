FRATE VINCENZO, PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE, PELLEGRINAGGIO SENZA FINE NEI LUOGHI DEL “SANTO”

PESCARA – È morto il 15 dicembre dello scorso anno a Pescara alla età di 88 anni: ma ad un anno dal suo ritorno nelle Mani del Signore, Frate Vincenzo Sabatino D’Elpidio, è rimasto nei cuori e nei pensieri delle migliaia e migliaia di persone che lo hanno conosciuto, anzi che lui ha accolto, instancabile, nella sua “panca” della Basilica di Pescara Colli.

Dopo il bagno di folla nel rito funebre, fino ad oggi è stato discreto, ma incessante il pellegrinaggio per il “Santo” al quale in tantissimi, naturalmente migliaia, chiedono conforto, protezione.

E sono numerosi coloro che nel pieno di un momento di grande spiritualità lo ringraziano. Sia sulla sua tomba, sia nei suoi luoghi nella Basilica.

Per comprendere meglio un fenomeno non ancora entrato sotto la osservazione della Chiesa, sul Frate la cui presenza a Pescara fu benedetta da Padre Pio in persona, ospitiamo una testimonianza dell’avvocato aquilano Riccardo Coletti, suo profondo amico. (b.s.)

LA TESTIMONIANZA

Conobbi Frate Vincenzo Sabatino D’Elpidio il 4 settembre 2016, dopo aver accompagnato il poeta Filippo Crudele alla serata di chiusura della “Settembrata Abruzzese”, ai Colli di Pescara.

Quella sera il coro folkloristico “Mastrodavide” di Gessopalena, interpretando una canzone il cui testo era stato scritto dal mio amico poeta, vinse il prestigioso concorso canoro.

Tornammo perciò a casa entrambi premiati.

Filippo era stato premiato dal comitato della Settembrata con una targa ricordo, mentre io ero stato premiato dalla SS. Vergine con il previlegio di aver incontrato questo Santo frate dei nostri tempi. Sono passati cinque anni da allora e da un anno Vincenzo non è più su questa terra, tuttavia continua a far parlare di sè, continuando a proteggere dal Cielo per grazia di Dio tutti coloro che si sono affidati, o che si affidano ancora oggi, alle sua intercessione di pastore di anime e taumaturgo.

Nella Basilica di Pescara Colli, è ancora possibile sostare nell’angolo dove Vincenzo accoglieva i pellegrini con il suo abbraccio virile ed affettuoso. Il posto dove sedeva è sempre raggiungibile, tranne nel periodo natalizio, quando viene coperto dall’allestimento presepe.

La panca appare essere sempre adornata di fiori e lumini posti da quanti, beneficati dalla sue preghiere, non lo hanno dimenticato; i fedeli lasciano anche piccoli oggetti, giocattoli, foto, medagliette e coroncine che spesso vengono pure rubati da improvvisati cacciatori di reliquie.

È un piccolo culto d’amore popolare, non ufficiale nè ufficialmente riconosciuto; è noto come l’amore del popolo sia un torrente che tutto travolge.Il quindici di dicembre sarà un anno esatto da quando Vincenzo è tornato alla casa del Padre, tuttavia la sua figura rimane impressa in moltissimi cuori in in tutto l’Abruzzo e non solo.

Persone insospettabili continuano a chiedermi foto, santini, od un racconto che lo riguardi.

Ma chi era, anzi, chi è Frate Vincenzo Sabatino D’Elpidio?

Chi è questo frate da cui ho visto riportare alla vita incalliti peccatori con un solo abbraccio? Riportati a Dio spesso con un solo sorriso?

Era nato nel 1932 a Silvetta di Guardia Vomano, da un’umile famiglia di mezzadri. Era ancora solo “nu bambolotto”, penultimo di sette tra tratelli e sorelle quando il suo papà cadde, combattendo per la Patria.

Ancora giovinetto si fece frate cappuccino seguendo un predicatore passato per la sua Silvetta: Padre Pio Palandrani da Mosciano, finendo poi incastonato, definitivamente, come una gemma al Santuario dei Colli di Pescara, per volere espresso di S. Pio di Pietrelcina, di cui era nel frattempo divenuto confratello, discepolo ed al quale ebbe pure l’onore di servire Messa diverse volte.

Vincenzo era anche confratello ed amico sincero del Servo di Dio Padre Domenico da Cese, custode del Volto Santo di Manoppello, a proposito del quale lo stesso S Pio da Pietrelcina soleva dire ai pellegrini provenienti dalla terra d’Abruzzo: “Non venite da me che sprecate tempo e denaro. In Abruzzo avete Padre Domenico da Cese, perciò andate da lui. State tranquilli, lui è come me”.

Al Servo di Dio, il paziente Vincenzo dava pure spesso lezioni di guida.

Domenico dal canto lo andava spesso a trovare, grande privilegio, in bilocazione.

Vincenzo era giunto a Pescara come giovanissimo frate, ma aveva subito messo a frutto le sue doti di contadino, allevando pecore, maiali e piantando alberi da frutto, viti ed olivi. Non contento ne faceva vino, olio, carne, marmellate. Tosava poi le pecore e ne faceva maglie, calze e vestiario per i bimbi abbandonati e per i poveri, aiutato in questo dalla sua inesauribile volontà e da una forza fisica erculea che persino alla fine della sua vita terrena rimaneva incredibile.

Instancabile, andava sempre in giro con la sua Apetta tre ruote con su scritto: “Pace e Bene”, per raccogliere derrate da distribuire ai più bisognosi.

Un uomo che lo conosceva da sempre mi confidò: “Non è esagerato dire come in tempi difficili Vincenzo abbia sfamato mezza Pescara”.

Tuttavia la sua opera non si fermava neanche a questo poichè, ogni volta che veniva a sapere che una ragazza voleva abortire, correva da lei per dirle: “Non abortire che Gesù non vuole!” Rispondeva poi alle obiezioni della disperata: “Non ti preoccupare, a voi ci penso io!”. Perchè come mi ripeteva sempre: “E’ facile dire non abortire, ma alle creature bisogna pure dare da mangiare!”

Inutile dire che da Santo e galant’uomo qual era manteneva sempre le sue promesse.

Tante ne mantenne di queste promesse che il tredici novembre 2008, la Città di Pescara finì per assegnargli il premio in qualità di uomo socialmente utile, radunando al Teatro Massimo i ragazzi da lui salvati e divenuti negli anni dottori, avvocati, operai, professori.

Sì, perchè Vincenzo non si preoccupava solo di provvedere per ogni loro necessità, ma si occupava anche di farli studiare secondo le loro attitudini, capacità e volontà, seguendone con discrezione l’educazione ed il percorso di vita.

Ancora oggi nelle mie orecchie, sovente mi pare riudire la sua voce quando mi chiamava, allegro nel vedermi arrivare: ” Avvocà! Venite, venite!”

In cosa altro era speciale Frate Vincenzo Sabatino D’Elpidio? In verità credo lo fosse in molte cose, ma da quanto posso testimoniare era un vero taumaturgo, capace di guarire per Grazia Divina moltissime persone, alleviando le sofferenze di anime e corpi.

Era anche anche un uomo molto intelligente, franco, di animo nobile e semplice; un autentico signore dotato di una fede pura, cristallina e di un forte senso di giustizia, doti che lo portavano sempre a schierarsi dalla parte di coloro che subivano una qualche ingiustizia.

Non poteva tollerare gli abusi ed i soprusi, soprattutto se commessi nei confronti delle donne, dei bambini e dei lavoratori.

Un giorno si recò a Roma per perorare la causa di un lavoratore che aveva subito un grave torto, assediando il ministro nel suo ufficio finchè questi, stremato da tanta insistenza, non si decise a riceverlo, ascoltarlo ed esaudirlo.

Negli ultimi anni lo si trovava sempre, estate ed inverno, seduto su una panca in chiesa fin dalle sei del mattino, ad ascoltare e benedire chiunque lo cercasse; intorno alle dieci di sera poi lasciava quella panchetta, senza aver nè mangiato, nè bevuto alcunchè durante l’intera giornata e con la sua caratteristica andatura, divenuta un po’ incerta sotto il peso degli anni e dei tanti sacrifici rientrava nella sua celletta, dalla quale continuava a benedire e consigliare quanti, impossibilitati ad andarlo a trovare, lo cercavano al telefono spesso ben oltre la mezzanotte, telefonando d’ogni dove.

Anche nei giorni agostani più caldi ed afosi l’ho sempre visto benedire zuppo di sudore, a volte con la casula macchiata poichè gli era incorso di abbracciare qualche ferito. Stava sempre lì nella sua postazione da soldato di Dio finchè non gli si gonfiavano le gambe, ma era sempre, invariabilmente ed inspiegabilmente profumato di mughetto e sempre mi diceva. “Avvocà, grazie di essere venuto”. Ci credereste? Era lui a ringraziare me!

Per me è un Santo vero, della razza di quelli che dimorano nel Paradiso, nei calendari e nei cuori degli uomini e delle donne che li hanno incontrati.

In una cosa però era davvero diverso da chiunque altro santo uomo che ho conosciuto: a differenza di altri lui riusciva davvero a trasmetterti l’ amore del Padre Celeste.

Una volta conosciuto Vincenzo l’amore di Dio Padre non era più cosa astratta o sconosciuta, ma diveniva tangibile, concreta e quasi a portata di mano anzi, di abbraccio.

Dopo averlo incontrato, da quel momento comprendevi con certezza che ogni cosa è possibile a Dio.

In forza di questo amore da lui propagato, sono scaturite innumerevoli grazie e conversioni; di alcune sono stato testimone diretto.

Vincenzo era veramente un uomo buono ed amava oltre ogni ragionevole dubbio tutti coloro che chiedevano il suo aiuto.

Aveva cominciato a benedire con l’imposizione delle sue forti mani nel 1988, anno in cui la SS. Vergine aveva detto ad Elsa Barghini, veggente paralitica e cieca: “Frate Vincenzo benedirà per la salvezza dell’anima e del corpo ed il bene dell’umanità tutti coloro che si recheranno al Mio Santuario della Vergine dei Sette Dolori”.

Da quel momento un fiume di grazie, ottenute dal suo instancabile apostolato, si sono riversate sui fedeli.

Tutte le persone da me indirizzate sono state beneficate da lui: l’ ultima fu una donna malata di tumore ad un organo, guarita dopo un colloquio con lui al telefono.

Dopo averla beneficata, Vincenzo si ammalò della sua stessa malattia al medesimo organo, ultimando poi il suo cammino terreno di lì a pochissimi mesi. La guarì immolandosi al suo posto? Ognuno potrà trovare nel suo cuore una risposta.

Il 17 dicembre il suo funerale fu una vera festa di nozze con l’enorme piazzale del convento gremito da persone accorse d’ogni dove. Mille? Duemila? Cinquemila? I numeri non hanno alcuna importanza per me; non ha importanza alcuna quanti fossero coloro che sono accorsi per l’ultimo appuntamento, poichè persino quel giorno vincenzo ha trovato il modo di beneficarmi, con la gemma più preziosa.

Ma sono certo che Vincenzo, così generoso com’era quel giorno ha beneficato, in modi diversi, tutti coloro che sono andati e continuano ad andare a trovarlo.

Cos’è la Santità, esattamente?

Non posso saperlo poiché non sono un Santo ma credo che Vincenzo, in quella recita che è la vita, in cui spesso siamo solo anonime comparse, ne sia stato un grande interprete. Forse l’ultimo di una stirpe di giganti.

Oggi, da quanto poi mi è dato di comprendere la sua storia non sembra affatto terminata, poichè egli continua a far parlare di sè, continuando a distribuire grazie e continuando ad attirare anime a Dio.

Pellegrino, turista o viandante che tu sia, se passi da Pescara fermati nel Santuario Dei Colli o rendigli omaggio presso il cimitero vecchio, dove in un cantuccio riposano le sue spoglie mortali.

Potresti incontrare l’amore e la grazia anche tu.

Potresti scoprire che lassù qualcuno ti ama.

Perchè come dicevano gli abitanti dei Colli, che ben ne conoscevano la forza smisurata: “Se t’acchiappa Frate Vincenzo…”

Testimonianza sincera, scritta in memoria di un amico vero, Frate Vincenzo Sabatino D’Elpidio, Frate Cappuccino secondo il Cuore di Dio Padre.