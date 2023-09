FRATELLI D’ITALIA CHIETI: “AL LAVORO PER GRANDI OBIETTIVI 2024”

CHIETI – “Il partito di Fratelli d’Italia in provincia di Chieti continua a lavorare sia per l’attività ordinaria, come il tesseramento in corso, sia soprattutto per i grandi obiettivi del 2024 che inizieranno con la corsa alla riconferma di Marco Marsilio a presidente della Regione Abruzzo, il prossimo marzo”.

Lo scrive in una nota il portavoce provinciale Antonio Tavani: “A questo appuntamento seguiranno poi le elezioni europee – che sono ancora più importanti di quelle di cinque anni fa in questa delicata fase che l’Europa sta vivendo sia con la guerra in Ucraina che con l’emergenza immigrazione – e i tanti appuntamenti delle elezioni amministrative che ci attendono il prossimo anno. Siamo impegnati a lavorare nel segno della continuità, della coerenza e nel rispetto di tutto quello si è costruito in questi lunghi 11 anni, dalla fondazione di Fratelli d’Italia a oggi”.

“Nelle ultime settimane – spiega -, per favorire la più ampia partecipazione e dare maggiore operatività alla base, e per fare in modo che tutti si possano preparare al meglio, ci sono stati alcuni avvicendamenti, in particolare quello di Luigi Comini chiamato a presiedere Ater di Chieti e di Carla Di Biase che intende impegnarsi per le elezioni regionali. Nel loro ruolo di vice-coordinatori provinciali sono stati sostituiti da Gianluca D’Intino e Rocco Cappelletti, con deleghe rispettivamente alla zona di Lanciano, del frentano del lancianese D’Intino, e alla zona di Francavilla e della Val di Foro Cappelletti”.

Per D’Intino: Il partito ci chiede di aprire sempre di più a nuove esperienze e competenze, noi lo faremo rimanendo saldi con lo sguardo ai valori fondanti che hanno caratterizzato la storia della destra e la nascita del partito”.

Aggiunge Cappelletti: “Ringrazio i dirigenti regionali e provinciali per l’incarico, e sono pronto a costruire e a rappresentare un’alternativa di destra e di centro-destra in tutto questo importante comprensorio, a partire dalla attuale amministrazione di Francavilla, dove siedo in Consiglio comunale”.