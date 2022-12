FRATELLI D’ITALIA: DAL 15 AL 17 DICEMBRE FESTA PER I 10 ANNI DEL PARTITO

ROMA – “Mai avremmo immaginato, quando abbiamo fondato Fratelli d’Italia nel dicembre 2012, di festeggiare i 10 anni dal governo della nazione. Le somme le abbiamo tirate e gli italiani ci hanno aiutato a fare un bilancio”.

Così il responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli ha aperto la conferenza stampa per la presentazione di “10 anni di amore per l’Italia”, l’iniziativa organizzata dal partito per festeggiare i dieci anni dalla nascita del partito fondato da Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa.

La festa si terrà in piazza del Popolo a Roma dal 15 al 17 dicembre, ci saranno confronti e dibattiti oltre a stand di associazioni di volontariato e sarà conclusa dall’intervento della premier Meloni.

“Sarà la prima occasione di piazza dopo le elezioni politiche”, ha aggiunto Donzelli.