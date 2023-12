FRATELLI D’ITALIA: ENTRA IL VICE SINDACO DI CITTA’ SANT’ANGELO TRAVAGLINI

PESCARA – Nuovo ingresso in Fratelli d’Italia: entra a far parte del partito di Giorgia Meloni, il vicesindaco di Città Sant’Angelo (Pescara), Lucia Travaglini.

“Un approdo che sancisce definitivamente l’ottimo rapporto tra la Travaglini e il partito guidato, a livello provinciale a Pescara, da Stefano Cardelli“, viene sottolineato in una nota.

Lucia Travaglini, ricopre la seconda carica dell’Ente comunale angolano dal 2019. Deleghe importanti per lei: Servizi Sociali e Scolastici, Risorse Umane, Turismo e Pari Opportunità. Temi di grande rilievo, con riconoscimenti di prestigio a livello nazionale e internazionale.

Grande entusiasmo per Travaglini che commenta così la notizia: “Il mio non è un ingresso che nasce dal nulla. Nelle elezioni comunali del 2019, facevo parte di una lista civica del centrodestra, per cui è un segno di continuità di un’idea e di un progetto. Ho scelto scientemente d entrare a far parte di Fratelli d’Italia anche a dimostrazione del mio pieno sostegno al sindaco, Matteo Perazzetti già in quota FdI. Sono entusiasta di questo progetto ed è un’adesione convinta e piena di orgoglio. Mi riconosco nei valori della leader nazionale e prima donna alla guida del paese, Giorgia Meloni. Non sono mai stata in un partito, se non poco più di un mese nel 2014-2015 sempre in quota centrodestra, e posso garantire che non farò cambi di partito in futuro. Il cambio di casacche non l’ho mai apprezzato e la ritengo una scelta di comodo. Per cui accolgo questa sfida con grande entusiasmo. Ringrazio, innanzitutto, Stefano Cardelli per l’opportunità concessami e poi il sindaco Matteo Perazzetti per avermi appoggiata e voluto. Sarò sempre a disposizione della mia comunità e di tutti perché credo fortemente nel legame con il territorio e con le persone”.