LANCIANO – È l’imprenditore Rocco Finardi, 54 anni, il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia a Lanciano.

La nomina è arrivata oggi tra roventi polemiche e dure contestazioni al termine di un acceso congresso presso il Polo Museale Santo Spirito, teatro dello scontro alla presenza vertici del partito, in particolare i senatori Etel Sigismondi, segretario regionale, e Guido Liris, il deputato Guerino Testa, l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca, il consigliere regionale Nicola Campitelli.

Un congresso che, a differenza degli altri nelle principali città abruzzesi, non ha espresso un candidato unitario mostrando chiaramente tutte le fratture di un partito spaccato almeno in due nel territorio: da un lato il coordinatore uscente Gabriele Di Bucchianico dall’altro lo stesso Finardi, ex Lega, sostenuto dal consigliere Campitelli, già assessore regionale e anche lui passato a FdI dal carroccio, per il quale era stata proposta una ulteriore candidatura.

Un’indicazione che non è stata accolta – provocando le contestazioni di diversi iscritti – ma che è bastata a scatenare la reazione di Di Bucchianico che, in segno di protesta, ha abbandonato i lavori prima del voto ritirando la candidatura.

A margine di una giornata difficile, sui social il senatore Sigismondi ha quindi commentato: “I congressi rappresentano sempre un passaggio delicato, momenti di confronto che possono generare dibattito e fibrillazioni interne. Ma la politica richiede maturità e il giorno dopo il congresso l’obiettivo deve essere uno solo: lavorare insieme per la crescita di Fratelli d’Italia, con senso di responsabilità e unità. Buon lavoro al nuovo Coordinatore Cittadino, Rocco Finardi, e a tutti i componenti del direttivo eletto oggi nel congresso di Lanciano”.

Ha poi scritto Campitelli: “In bocca al lupo al nuovo presidente del circolo di Fratelli d’Italia a Lanciano, Rocco Finardi! Con un partito coeso e nuove sensibilità potremmo affrontare con maggiori stimoli le imminenti sfide, in particolare le amministrative del 2027. Grazie a tutti i sostenitori per l’immancabile e necessario supporto!”.

Gli altri eletti nel direttivo sono: Michele La Scala, Giuseppe Luciani, Dalila Di Loreto, Giulia Fars, Luca Battistella, Alessandro Tartaglia, Alessandro Esposito, Piergiorgio Silveri, Angela Marri; ai quali si aggiungono 5 componenti nominati da Finardi: Giorgio Iacovelli, Angelo Rullo, Lucia Crognale, Raffaele Ciccocioppo, Vincenzo Cotellessa.