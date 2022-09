FRATELLI D’ITALIA: IL 23 SETTEMBRE A MONTESILVANO EVENTO DI CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE

MONTESILVANO – È questa la settimana dello sprint finale per tutti i candidati di Fratelli d’Italia ancora impegnati con agende fitte di appuntamenti su tutto il territorio regionale.

Venerdì 23, dopo L’Aquila, Fratelli d’Italia sceglie Montesilvano (Pescara) per chiudere la campagna elettorale “Pronti a risollevare l’Italia”. L’evento, fissato alle ore 20.30, vedrà anche la presenza dell’attore Vincenzo Olivieri. Per chiudere, brindisi e buffet condivisi con tutti i partecipanti.

Il candidato all’uninominale Camera nel collegio Pescara-Teramo, Guerino Testa, insieme con il capolista al Senato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ed il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, candidato anche lui al Senato, saranno sul palco di piazza Diaz, affiancati dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dai coordinatori provinciale e cittadino, Stefano Cardelli e Pasquale Cordoma.

“Sarà un’occasione per ricordare i punti salienti del programma nazionale di FdI ma soprattutto per ringraziare tutti dell’attenzione manifestata verso ogni singolo candidato”, si legge in una nota.