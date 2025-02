FRATELLI D’ITALIA L’AQUILA: AL VIA FASE CONGRESSUALE. I CIRCOLI SONO AUMENTATI DA 15 A 35

L’AQUILA– Il Coordinamento Provinciale dell’Aquila di Fratelli d’Italia annuncia con soddisfazione l’avvio della fase congressuale per l’elezione dei presidenti di circolo comunali e dei coordinamenti locali, un passo fondamentale per il rafforzamento del partito a livello territoriale. Un dato particolarmente significativo che emerge in questa fase è il grande aumento del numero di circoli comunali attivi: si è passati da 15 circoli, di cui 4 ambientali, a ben 35 circoli comunali, con un incremento straordinario del 135%.

Questo risultato evidenzia l’impegno e il lavoro costante del partito nel rafforzare la propria presenza e rappresentanza in ogni angolo della nostra provincia. Tale crescita è il frutto di un tesseramento, che ha visto Fratelli d’Italia protagonista in modo significativo sul territorio, coinvolgendo sempre più cittadini e consolidando il radicamento del partito. Con i suoi circoli attivi, Fratelli d’Italia copre oggi circa il 30% dei comuni della provincia dell’Aquila, un dato che testimonia l’apprezzamento che il nostro partito a livello Nazionale, Regionale e Provinciale sta raccogliendo tra la popolazione locale. Un riconoscimento che premia l’impegno quotidiano e la costante partecipazione sul territorio.

Il Coordinamento Provinciale esprime “piena soddisfazione per questi risultati, frutto di un lavoro che ha visto un continuo coinvolgimento e una forte partecipazione. Siamo certi che, con l’elezione dei nuovi presidenti di circolo comunali e coordinamenti locali, Fratelli d’Italia continuerà a crescere e a consolidare la sua presenza in ogni comune, portando avanti la sua missione di rappresentanza, puntando a rappresentare sempre più comuni della provincia. Fratelli d’Italia è pronta ad affrontare questa nuova fase con l’obiettivo di essere sempre più vicina ai cittadini, per ascoltarli e garantire che la nostra provincia continui a crescere. Grazie alla solida collaborazione tra il livello Provinciale, Regionale e Nazionale, i tesserati del nostro partito avranno a disposizione una rete di supporto per affrontare le sfide future e lavorare insieme verso un futuro migliore”.