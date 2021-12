FRATTALE NUOVO PRESIDENTE ANCE L’AQUILA, GLI AUGURI DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – “A Gianni Frattale giungano, a nome della Municipalità e mio personale, i migliori auguri di buon lavoro”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla notizia della proclamazione del neo presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili provinciale: “Agli sfidanti, Maria Serena Pacione e Francesco Laurini, la gratitudine per aver voluto portare la loro esperienza al servizio del comparto e l’invito a continuare a contribuire fattivamente alla vita associativa”.

“Le sfide che, infatti, attendono il vertice di Ance sono innumerevoli e complesse. Oltre alle ben note questioni che attengono la ricostruzione e i suoi atti finali, le nostre imprese sono impegnate nei procedimenti connessi al 110%, ma soprattutto devono anch’esse essere pronte a cogliere le opportunità derivanti dal PNRR e dal relativo Fondo complementare per il sisma 2009 e 2016 che pure richiederà un notevole sforzo per entrare a regime, per essere puntuali e innovative – aggiunge Biondi – L’Amministrazione comunale, che è in prima linea in questa gravosa e avvincente fase programmatoria, sta ottenendo notevoli benefici per il territorio e la collaborazione con le associazioni di categoria per concretizzarli è determinante per operare alla definitiva rinascita dell’Aquila”.

“Desidero, infine, ringraziare il presidente uscente, Adolfo Cicchetti, per aver condotto con equilibrio, capacità di mediazione e visione, l’Associazione negli ultimi tre anni, in un periodo di grande difficoltà anche per gli effetti della pandemia. Mi sento di garantire, come è stato fin dal mio insediamento, vicinanza e sostegno alle aziende del nostro territorio che potranno trovare nell’Amministrazione un interlocutore sempre attento e sollecito in tutte le sedi istituzionali per rappresentare difficoltà e promuovere esigenze della categoria”, conclude il sindaco Biondi.