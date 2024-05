FRECCE TRICOLORI PROTAGONISTE IL 25 E 26 MAGGIO ALL’AEROPORTO AQUILANO DI PRETURO

L’AQUILA – Sarà un fine settimana con lo sguardo proteso verso l’alto quello del 25 e del 26 maggio prossimi all’Aeroporto dei Parchi di Preturo in occasione della manifestazione, con ingresso gratuito, “L’Aquila Airshow 2024”. Due giorni tra evoluzioni aree, esposizioni, aeromodellismo e con il cuore dell’iniziativa centrato sull’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce tricolori” protagoniste, a partire dalle 17, sia nella giornata di sabato – per le prove generali – sia nella giornata di domenica con una performance che nello scalo del capoluogo abruzzese mancava da 27 anni.

Il programma è stato illustrato, stamani nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dagli assessori alla Mobilità e al Turismo, rispettivamente Paola Giuliani ed Ersilia Lancia, il consigliere comunale con delega alle attività dell’Aeroporto, Livio Vittorini, che ha personalmente curato i rapporti con l’Aeronautica militare per l’organizzazione dell’evento e la sua promozione, da Ezio Sarti, presidente dell’Aeroclub Gran Sasso d’Italia – Ente organizzatore, e da Simone Silveri, direttore operativo dell’Aeroporto dei Parchi.

Il programma, valido per entrambe le giornate, è il seguente: ore 8:00, apertura al pubblico area fiera; ore 10:00, apertura attività aeromodelli Jet ed Elica; ore 11:00, apertura display acrobatico – Esibizione aeromobili partecipanti: Piaggio P166, Boeing Stearman 75, Murdy CAP 10, Extra 330, Sukhoi 31 M, Cessna L19 Bird dog, Pitts S2B, Yak52, Soko G2 Galeb, Aermacchi MB326, Formazione G.46/Falchi, Pattuglia Charlie 26, Pattuglia Fly Team, Pattuglia G46. ore 13:00, chiusura prima parte display acrobatico; ore 13:15, attività aeromodelli; Ore 15:15, riapertura display acrobatico Aerei ed Elicotteri militari, passaggi, esibizioni, mostra statica: S64 Skycrane Vigili del Fuoco, AW 139 Aeronautica militare, AW Guardia di Finanza, Aw139 Vigili del Fuoco, Atr42 Guardia Costiera, n.2 F2000 Eurofighter. Ore 17:00, esibizione Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”; Ore 18:00, fine manifestazione. Il Comune dell’Aquila e l’Azienda della Mobilità Aquilana, inoltre, hanno predisposto un servizio bus navetta, gratuito, per raggiungere la manifestazione dove cittadini e appassionati potranno parcheggiare i propri mezzi in aree sosta appositamente individuate.

AREE DI SOSTA- Centro Commerciale L’Aquilone (500 posti) · Tecnopolo d’Abruzzo (350 posti) · Scuola Ispettori Guardia di Finanza (1000 posti). Aeroporto G. Tamburro (550 posti) – Capolinea Arrivo

ORARI NAVETTE- Il servizio prevede una partenza ogni 30 minuti dal parcheggio del Centro commerciale L’Aquilone (Capolinea partenza) con i seguenti orari: mattina – prima partenza: 10:00 – ultima partenza 14:00; pomeriggio – prima partenza 15:00 – ultima partenza 19:30. Il servizio sarà effettuato con tre bus di mattina e tre bus di pomeriggio.