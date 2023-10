FRECCIAROSA 2023: LA PREVENZIONE AI TUMORI VIAGGIA IN TRENO ANCHE IN ABRUZZO

PESCARA -Torna il “treno della prevenzione” del tumore al seno. Parte la tredicesima edizione di ‘Frecciarosa’, un’iniziativa di Fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato Italiane con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione della Società scientifica AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), di Enti e Istituzioni.

Fino al 31 ottobre – mese internazionale per la prevenzione e la cura del tumore del seno – medici e volontari si troveranno a bordo dei treni ad alta velocità, ma anche su Intercity e regionali, per raggiungere un pubblico vasto e diversificato.

Anche l’Abruzzo sarà interessato dalla campagna di prevenzione del tumore al seno. Mercoledì 11 ottobre medici e volontari saranno a disposizione per consulenze e distribuzione di materiale informativo a bordo di due treni: sul Regionale 4210 in partenza da Pescara (10.15) con arrivo ad Ancona alle 12.17 e sul Regionale 4217 in partenza da Ancona (13.45) con arrivo a Pescara alle 15.40.