FREDDO INVERNALE, NEL BORGO ABRUZZESE SI FESTEGGIA IL “NATALE” D’ESTATE

ROCCA DI MEZZO – Una tavolata da duecento persone, un albero addobbato con tanto di luci intermittenti e un clima più da dicembre che da Ferragosto.

È il Natale d’estate andato in scena a Terranera, piccola frazione di Rocca di Mezzo, in provincia dell’Aquila, situata a 1.270 metri di altitudine nel cuore del Parco naturale regionale Sirente-Velino.

Proprio per le temperature rigide, dal ‘sapore’ invernale, la Pro Loco ha deciso di organizzare una cena natalizia fuori stagione in piazza, con camino acceso e cappellini d’ordinanza biancorossi.

Un’idea nata quasi per gioco, accompagnata da panettone, vin brulè e addobbi in piena regola.

Il meteo ci ha messo del suo: pioggia, nebbia e temperature serali vicine allo zero hanno fatto il resto, trasformando l’estate abruzzese in una perfetta serata d’inverno.

Dalle parti dell’Altopiano delle Rocche, non è poi così raro. Così, tra tovaglie rosse e palline colorate, il paese ha accolto residenti e turisti, moltiplicando per quattro la propria popolazione.

Canti di Natale, brindisi e fotografie sotto l’albero “innevato” di condensa hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più surreale.

L’iniziativa, che si ripete ciclicamente per salutare la fine dell’estate, cambia tema ogni anno: nel 2023 sono stati omaggiati i personaggi Disney, mentre nella scorsa edizione protagonista è stata la cultura pop del Duemila.