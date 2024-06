“FRENTAUTO SUMMER TOUR”: PROSEGUE NEL CHIETINO L’EVENTO TRA PROMOZIONE TERRITORIO E NOVITA’ AUTO

MOZZAGROGNA – Continua a Mozzagrogna (Chieti) il Summer Tour organizzato da Frentauto, azienda leader nel settore automobilistico in Abruzzo, Marche e Molise.

L’evento, iniziato a giugno e che si conclude ad ottobre, ha come obiettivi presentare le novità proposte da Frentauto group e creare sinergie tra le realtà imprenditoriali e associative del territorio, valorizzando le peculiarità dei luoghi che ospitano le singole iniziative. La finalità del gruppo Frentauto, primo promotore del tour, è riunire nei diversi appuntamenti aziende, associazioni e altri attori, abbinando così alle presentazioni delle principali novità in casa Frentauto la promozione del territorio e delle sue eccellenze imprenditoriali e non solo.

Il calendario dei prossimi eventi prevede: la presentazione della gamma Skoda allo stabilimento Hawaii di Pescara (23 giugno), la partecipazione ad Abruzzo motor show 2024 con l’expò della gamma Stellantis alla Camera di Commercio Chieti Pescara (22 e 23 giugno), l’esposizione della gamma Mg alla Risacca beach club di Petacciato (30 giugno), la partecipazione come main sponsor all’evento Rotary Club Val di Sangro all’Auditorium Italia di Atessa (12 luglio), la presentazione della nuova Tucson e della gamma Hyundai a Inarte beach nella splendida cornice della Costa dei Trabocchi (28 luglio), la presentazione della nuove ibride Fiat 600 e Jeep Avenger alla Grotta del Saraceno di Vasto (4 agosto), la partecipazione a “Val di Sangro expò”, con l’intervento dell’amministratore delegato Frentauto Alberto Rolli, del business manager Enrico Bevilacqua e del direttore Horizon Automotive Centro Sud Walter Lardinelli (dal 26 al 29 settembre), l’iniziativa “The future is now” organizzata da Frentauto in collaborazione con il ristorante stellato Villa Maiella e il Rotary club Val di Sangro, che si svolge nella concessionaria di Mozzagrogna (10 ottobre).

Per il business manager Frentauto, Enrico Bevilacqua: “Per noi è fondamentale essere presenti sul territorio e supportare le imprese e le associazioni locali. Siamo vicini alle aziende per offrire un servizio completo e integrato, rispondendo a ogni loro esigenza. I legami con queste importanti realtà si fanno sempre più forti. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema imprenditoriale forte e sostenibile. Siamo qui per il territorio e per il futuro delle nostre imprese.”