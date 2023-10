FREQUENTI INTERRUZIONI IDRICHE: DI GIUSEPPANTONIO CHIEDE FONDI PER ACQUISTO AUTOCLAVI NELLE SCUOLE

FOSSACESIA – A causa del guasto sulla condotta principale in località Fosso Lami, di Casoli, la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato (Sasi), giovedì 12 ottobre, sospenderà la fornitura di acqua in 22 comuni del chietino, tra cui Fossacesia, e il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, con ordinanza, ha deciso di tenere chiuse nella giornata di domani, le scuole di ogni ordine e grado della città.

“La decisione scaturisce dall’evidenza che non vi sono le garanzie igieniche per gli alunni e per i servizi mensa – sottolinea in una nota Di Giuseppantonio – È sotto gli occhi di tutti che la sospensione dell’erogazione dell’acqua determina conseguenze sul regolare svolgimento delle attività nelle scuole, negli uffici pubblici, nelle industrie e attività commerciali, oltre a inevitabili disagi per i cittadini”.

“I guasti e gli interventi sulle reti, molte delle quali vecchie, si ripetono ormai di frequente. Come sindaco e come vice presidente del Consiglio nazionale Anci, ripropongo ancora una volta alla Regione Abruzzo di stanziare un fondo per l’acquisto di autoclavi da destinare alle scuole e ad altri edifici pubblici per l’approvvigionamento dell’acqua potabile. Torno quindi a chiedere, a nome anche degli altri sindaci abruzzesi, che questo problema venga affrontato in maniera decisa dalla Regione, con lo stanziamento di un contributo per tutti i comuni, che sono alle prese con poche risorse nei loro bilanci, da utilizzare per dotare di impianti di stoccaggio d’acqua. È una soluzione a una situazione che si trascina avanti da tempo, tra interruzioni e razionamenti”.

“Inoltre – conclude Di Giuseppantonio- chiederò ai sindaci di coinvolgere l’Ersi Abruzzo, l’autorità che vigila sul sistema idrico integrato, affinché trovi, assieme alle Società di gestione, risorse anche nell’ ambito del Pnrr per far fronte alle emergenze idriche nelle scuole e negli uffici pubblici”.