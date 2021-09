FRIDAYS FOR FUTURE, GIOVANI DEMOCRATICI CHIETI: “IN PIAZZA PER MODELLO DI SVILUPPO GREEN”

CHIETI – “Il Fridays for Future non è certo un evento ideologico o di partito ma è, senz’altro, una manifestazione incentrata su una chiara visione politica: quella della svolta sostenibile e della salvaguardia del nostro pianeta”.

Queste sono le parole di Davide Teti, coordinatore cittadino dei Giovani Democratici Chieti che, il 24 Settembre, scenderanno in Piazza Mazzini (Villa Comunale) per il primo Fridays For Future della città di Chieti.

“Non è pensabile un modello di sviluppo alternativo a quello green ed ecosostenibile. Governi e grandi imprese hanno, per anni, portato avanti un modello sociale ed economico che aveva come fine ultimo il guadagno, a discapito dell’ambiente, della preservazione faunistica e, molto spesso, anche a discapito della popolazione” continua Teti. “Appare quantomai necessario prendere una chiara posizione su questo tema. Una posizione che deve anche essere politica perché anche dalla politica, attraverso atti politici, deve arrivare una risposta, chiara ed immediata al tema della svolta ecologica. Le elezioni in Norvegia si sono incentrate totalmente sul futuro del settore petrolifero e sulla necessità impellente di trovare un’alternativa all’industria estrattiva e degli idrocarburi. Ogni nazione, ogni governo, ogni realtà politica, associativa ed umanitaria deve impegnarsi affinché ogni giorno debba essere sfruttato per una ricerca di sviluppi alternativi e più sostenibili rispetto a quello portato avanti dalla rivoluzione industriale in poi. Ognuno di noi deve fare la propria parte e noi Giovani Democratici non intendiamo tirarci indietro in quella che sarà la più importante sfida della nostra generazione”.