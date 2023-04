TRIESTE – Nessuna sorpresa alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: il governatore uscente Massimiliano Fedriga è stato riconfermato col 64% mentre il suo sfidante candidato da Pd-M5S, Massimo Moretuzzo, si è fermato al 29%.

“È un onore essere stato rieletto”, dice il governatore confermato che incassa subito i complimenti della premier Giorgia Meloni: “Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”.

In Friuli Venezia Giulia non c’è stato il sorpasso di Fratelli d’Italia, la cui lista si è fermata al 18%, mentre la Lega è primo partito al 19%, quando mancano duecento sezioni sulle 1.360 complessive. Al terzo posto la lista Fedriga che supera il 17%, segue il Pd che tiene al 16,7%. Staccata Forza Italia, a poco più del 6%.

Il candidato di centrosinistra, Massimo Moretuzzo, sconfitto, ha pagato probabilmente il peso di una coalizione dall’andamento incerto, se si pensa alle sorti nazionali del campo largo Pd-M5S.

Non c’è stata l’ondata FdI ma non c’è stato nemmeno l’effetto Elly Schlein, che sembrava potesse scardinare più di un equilibrio. Cala M5s al 2,4% superato persino dalla galassia No Vax: la loro candidata, Giorgia Tripoli, ottiene il 4,6% sorpassando il Terzo polo il cui candidato, Alessandro Maran, si ferma al 2,7% (“Un risultato deludente”, dice Carlo Calenda).

Cala l’affluenza, seguendo un andamento generalizzato delle ultime tornate elettorali, con un 45% di votanti che segna uno dei dati più bassi in regione di presenza alle urne.

Fedriga, il volto tirato e stanco dopo una campagna elettorale segnata dal fair play tuttavia faticosissima, è uscito di casa quando, a metà scrutinio ha capito che il suo vantaggio non era scalfibile, e scaramanticamente ha ripercorso gli stessi passi di cinque anni fa: a piedi fino in piazza Unità e di lì fino al Consiglio regionale. Pochi chilometri scanditi da strette di mano e da “in bocca al lupo” urlati anche dalle

auto in transito.

“Ringrazio gli elettori” aveva scritto in una nota diffusa poco prima per “avermi confermato alla guida della Regione. Un’importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini”.

E di responsabilità ha parlato anche in conferenza stampa confessando di non aspettarsi “un consenso così ampio” – questa forse è la vera novità – e quindi di “sentire il peso della responsabilità di dover dare risposte ai cittadini. Ha ringraziato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le parole di apprezzamento e ha detto di aver sentito i ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Infine, ha annunciato: “Mi prenderò una pausa di qualche giorno”.

Onore al vincitore da parte di Massimo Moretuzzo: “È una vittoria netta da parte di Massimiliano Fedriga, che ho chiamato poco fa per i complimenti e soprattutto per gli auguri di buon lavoro, è chiaro che la partita per noi era complicata fin dall’inizio, abbiamo comunque accolto la sfida mettendoci tutto l’impegno e la passione possibile”. Qualcuno parla di lui già come una promessa per il futuro.

“La larga vittoria di Massimiliano Fedriga in Friuli – Venezia Giulia è un risultato che rende merito al gran lavoro svolto dal Presidente e da tutta la coalizione di centrodestra, un buon esempio che ci stimola ad andare avanti lungo il solco segnato”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.