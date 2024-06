FRODE DA 240MILA EURO: DIVIETO DI DIMORA PER UN VICESINDACO DELLA VALLE ROVETO

AVEZZANO – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano (L’Aquila), a seguito di una complessa attività investigativa, hanno dato esecuzione all’applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora

emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano, dott.ssa Daria Lombardi, nei confronti di un militare

dell’Aeronautica Militare che ricopre attualmente la carica di Vice Sindaco di un comune della Valle Roveto.

L’attività di servizio era iniziata in occasione di una manifestazione eno-gastronomica, allorquando il Reparto ha

avviato, con approccio trasversale, un’attività ispettiva di carattere amministrativo anche nei confronti di un

food-truck appartenente ad una Associazione di Promozione Sociale gestita dall’aviere. L’attività di controllo si

è conclusa con la costatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati pari ad € 240.000,00.

Durante l’attività di indagine, coordinate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano,

Maurizio Maria Cerrato, sono emerse condotte perpetrate dal militare dell’Aeronautica Militare finalizzate ad

esercitare in via esclusiva l’attività di commercio e che al contempo gli consentissero di percepire la retribuzione

quale pubblico dipendente, attraverso artifici e raggiri volti a trarre in errore i propri superiori gerarchici circa la

propria continuativa assenza dal servizio, facendola apparire legittima.

La frode individuata è stata compiuta fornendo autocertificazioni ideologicamente false in quanto attestanti la

partecipazione a riunioni politico – amministrative connesse alle cariche politiche ricoperte prima come

Assessore e poi come Vice Sindaco, i permessi c.d. elettorali, così da assentarsi dal lavoro in maniera

ingiustificata per circa sette anni e conseguendo così un ingiusto profitto pari a circa € 248.368,00.

Da ultimo si sarebbe accertato che il militare, oltre alle condotte illecite sopra delineate, realizzate abusando

delle proprie qualità di Pubblico Ufficiale, Consigliere Comunale e poi Vicesindaco del comune, traeva un

ingiusto vantaggio patrimoniale in danno dell’Ente Territoriale con proprio corrispondente profitto personale

stimato in almeno € 3.175,00 relativo all’importo dei canoni pagati dal Comune per il consumo di energia

elettrica, di cui fruiva indebitamente.